Casale cala il tris. E sale in testa

Casale batte 3-1 Borgosesia e conquista la testa (condivisa) della classifica. In un Mercoledì nero per il mondo del calcio, nel quale si devono registrare le contemporanee morti di Bruno Bolchi e Giancarlo Beltrami, il primo gran difensore e poi ottimo allenatore ed il secondo storico DS di Como ed Inter, Casale e Borgosesia si sfidano per la quinta giornata del campionato di serie D.

I sesiani scendono al "Palli" dopo la scoppola casalinga subita dal Legnano (1-4) che ha minato le certezze formatesi dopo l'importante successo esterno di Chieri alla terza. Per contro i Nerostellati si ritrovano in campo successivamente alla trasferta in Val d'Aosta che ha fruttato tre punti a tavolino per la tragicomica vicenda della porta irregolare.

Mister Sesia si affida in avvio all'esperienza di Guerci tra i pali, la concretezza di Rossi e Gianola dietro a all' esuberanza di Giacchino davanti, in mezzo confermato il positivo Simonetta al fianco della fantasia di Perez; Lunardon invece presenta una formazione per nove undicesimi di millenials dove il 97 Gilli (portiere) fa' la figura del vecchio...

SEGNANO PRIMA GLI OSPITI

Inizio gara all'insegna dello studio da ambo le parti, il primo angolo è del Borgo che lo batte al 4', il Casale lo conquista al 7' e poi al minuto 8 arriva la prima, debole, conclusione di Favale che Guerci blocca senza patemi. Emozioni forti al 17', D'Ancora recupera ai 16 metri un pallone perso malamente dal portiere e prova il pallonetto, la palla incoccia la traversa e viene allontanata da un difensore avversario; quattro minuti dopo Rossini ruba palla a Rekkab, si invola in area ma al momento di servire Mesina cincischia e l'azione sfuma. Il predominio dei Neri non si concretizza e al 27' ecco la classica beffa, su un cross dalla sinistra, ed approfittando di un momento di confusione della difesa di casa, Donadio insacca alle spalle di Guerci portando avanti i sesiani, 0-1. Il Casale recupera al minuto 44' quando l'infaticabile D'Ancora sradica palla dai piedi di un avversario e lancia Mesina che a tu per tu con Gilli non sbaglia, 1-1 e tutti a prendere un thè caldo.

LA RIMONTA CON PEREZ E ROSSINI

Si riparte col cambio Rossi-Marchetti tra i padroni di casa ed un forcing incessante che al 50' produce il 2-1 grazie a Perez abile a chiudere un duetto con Rossini in veste di suggeritore; il Borgo non riesce ad uscire dal proprio guscio ed il Casale và a nozze, al 64' arriva il tris, Mesina gioca di prima una palla sulla trequarti che manda in porta Rossini il quale a tu per tu con l'estremo ospite insacca rasoterra. Di lì al termine non succede più nulla di rilevante ed il Casale rimarca un metto predominio territoriale giocando costantemente nella metà campo sesiana; la squadra di Lunardon prova qualche sortita in contropiede ma non impensierisce mai Guerci senonché al 92' quando Marra, sugli sviluppi di un corner saetta al volo ed il numero uno dei Neri respinge in tuffo.Si chiude tra gli applausi del Palli con la testa già al prossimo match di Chieri, visti i risultati degli altri campi adesso i Neri comandano assieme alla Sanremese. Prestazioni sugli scudi per Perez in qualità e il solito D'Ancora per quantità.



Casale Borgosesia 3-1

Reti: pt 28' Donadio (B), 45' Mesina (C); st 5' Perez (C), 20' Rossini (C)

Casale: Guerci, Rossi (46'Marchetti), D'Ancora, Mesina (87' Intinacelli), Rossini, Perez, Lacava (82' Barbagiovanni),Gianola, Nouri (80' Gregori), Simonetta (64' Rancati), Giacchino. All. Sesia

Borgosesia: Gilli, Frana, Rekkab, Giraudo, Mirarchi,Iannacone (78'Marra), Monteleone, Colombo (52' Vassallo), Donadio, Favale(69'Gautieri), Fossati. All. Lunardon