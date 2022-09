Yamato: continuano nel weekend gli open day

CASALE - Proseguono sabato e domenica gli open day dell'associazione di cultura e arte giapponese Yamato. Nella sede di via Garibaldi a Casale l'appuntamento è in entrambi i giorni dalle 15 alle 18.30.

L'associazione da ormai sei anni rappresenta dalla provincia un ponte per il paese del Sol Levante. Alle attività 'in presenza', continueranno le proposte 'on line', per avvicinare gli appassionati da ogni parte d'italia.

Sabato alle 15 si parte con ikebana, poi la pittura a inchiostro sumie, quindi l'introduzione al the giapponese. Domenica temari, origami e la presentazione di tutte le attività e i corsi.

Durante il weekend la sede continuerà a ospitare la mostra 'Le gradazioni dell’inchiostro' con le opere opere dei maestri Vera Marchini (shodo-calligrafia) e Shozo Koike(sumie-pittura a inchiostro).