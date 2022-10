Subbuteo, dopo la Coppa del Mondo subito la conferma per Filippo Cubeta

REGGIO EMILIA - Domenica 26 Settembre a Reggio Emilia presso Subbuteoland, la sede più bella ed innovativa del mondo di proprietà del capitano della Nazionale Italiana Saverio Bari, si è svolto il Challenger 150 di Calcio da Tavolo: torneo nazionale valido per il ranking FISCT. Ai nastri di partenza ben 44 atleti provenienti da tutto il centro e nord Italia tra cui i monferrini Filippo Cubeta, Giorgio De Lorenzi, Christian Fricano e Alex Incorvaia (presidente del club Subbuteo Casale).

Giorgio, al suo primo torneo dopo tanti anni, esce al girone e nel torneo di consolazione deve arrendersi soltanto ai tiri piazzati esprimendo comunque un ottimo gioco e un’ottima crescita. Christian e Alex escono al girone per poi incontrarsi, dopo ben quattro partite a eliminazione diretta, nella finale di consolazione vinta dal presidente del club nerostellato per 5-3.

Nel tabellone principale Cubeta elimina senza molta fatica Alessandro Subazzoli (Sombrero Perugia) con un netto 6-1 durante i sedicesimi di finale e Pasquale Torano (Leonessa Brescia) 2-1 al golden gol ai di quarti di finale con una bellissima entrata al volo. In semifinale trova l’esperto Eddie Bellotto (Serenissima Mestre) che Cubeta sconfigge per 3-1 grazie alla sua nota abilità nel 'gioco al volo' sorprendendo in più occasioni l’avversario.

Ad attenderlo in finale Alex Iorio dello Stella Artois Milano, giocatore molto esperto e militante da molti anni in Serie A che ai quarti di finale ha eliminato Saverio Bari al golden gol: Cubeta inizia veramente bene il match portandosi sul punteggio di 3-1 alla fine del primo tempo, subito dopo il calcio d’inizio del secondo tempo sigla il 4-1 credendo di aver chiuso definitivamente questa finale ma nei minuti successivi Iorio, grazie anche alla sua tenacia ed esperienza, riesce a segnare ben due gol e a portarsi a un passo dal pareggio; Cubeta riesce a mantenere il possesso della palla e ad aggiudicarsi per la seconda volta consecutiva a distanza di sette mesi, il Challenger 150 di Reggio Emilia.

La firma di Casale nell'Italia Campione del Mondo di subbuteo Nella rosa della Nazionale Open decisivo il contributo dei monferrini Filippo Cubeta e Luca Colangelo

«È stata una vittoria sofferta ed ambita - commenta Filippo Cubeta - in quanto c’erano giocatori forti ma soprattutto esperti in grado di limitare il mio gioco abbassando il ritmo delle partite; sono stato abile nel far adattare i miei avverarsi al mio stile di gioco, e non viceversa, imponendomi in modo netto in quasi tutti gli scontri senza mai abbassare il ritmo se non negli ultimi minuti della finale.

È un risultato che conferma l’ottima crescita a livello tecnico ma soprattutto mentale che, a poco meno di quindici giorni dalla Serie A, mi dà ancora più stimoli a dare il meglio non tanto a livello individuale ma soprattutto per il club di amici fraterni per il quale milito: Calcio Tavolo Barcellona». Prossimi appuntamenti l'8 e 9 Ottobre con la Serie A a San Benedetto del Tronto e 29-30 Ottobre è il turno della Champions League a Reggio Emilia presso Subbuteoland.