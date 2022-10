L'asilo nido di Oltreponte a passeggio per Casale con l'outdoor education

CASALE - Visite tra le vie di Casale Monferrato per i bambini del Nido di Oltreponte con Outdoor Education, l’iniziativa resa possibile dalla donazione del Soroptimist nell’ambito del progetto nazionale Adotta un asilo.

Nello specifico, il Club di Casale Monferrato ha donato l’anno scorso un simpatico passeggino a quattro posti e quaranta tutine impermeabili per proteggere i bambini durante le escursioni in città o durante i giochi all’aperto.

«Grazie all’importante donazione del Soroptimist – ha sottolineato l’assessore Luca Novelli – stiamo offrendo un nuovo, simpatico e sicuro servizio per i nostri piccoli iscritti all’asilo di Oltreponte. Un progetto che permette, così come previsto dagli obiettivi dell’Outdoor Education, di accrescere le capacità sociali dei bambini e delle bambine che, messi in un contesto diverso da quello dell’aula scolastica, sono spinti a stare in relazione con se stessi e con gli altri in modo differente».

Gli educatori, meteo permettendo, portano a spasso per Casale Monferrato i bambini facendo ammirare alcuni dei luoghi più interessanti e curiosi della città, come ad esempio la Biblioteca delle Ragazze e dei Ragazzi Emanuele Luzzati, visitata venerdì scorso, 23 settembre.