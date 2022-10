Un ottobre ricco di appuntamenti per la biblioteca Luzzati di Casale

CASALE - Aspettando Halloween, tornano gli appuntamenti della Biblioteca delle Ragazze e dei Ragazzi Emanuele Luzzati di Casale Monferrato con numerose iniziative per i giovani della città e non solo nel mese di ottobre.

Si inizierà domani, martedì 4, con il dodicesimo incontro del ciclo Il Parco va in Biblioteca, la Biblioteca va al Parco, i laboratori, con passeggiate, organizzati con le Aree protette Po Piemontese e il contributo della Compagnia di San Paolo. Per questo mese Renza Baiardi proporrà alle ore 17 Hotel degli insetti, un laboratorio di costruzione per realizzare con diversi materiali naturali una cassetta rifugio per gli insetti. Le stanze saranno “arredate” con canne, pezzi di corteccia, paglia, e accoglieranno durante l'inverno i piccoli ospiti utili per i giardini.

Mercoledì 5 ottobre alle ore 17 torneranno i volontari di Orizzonte Casale con Ma che bel castello marcondirondirondello, che intratterranno i presenti con i mezzi di comunicazione nel Medioevo: segnali di fumo, messaggeri a cavallo, piccioni viaggiatori, segnali luminosi, messaggi portate a voce e su pergamene. Tantissime nozioni e curiosità, per arrivare ai giorni nostri.

Per il ciclo Npl - Nati per leggere, prenderanno il via il 6 ottobre i Martedì e giovedì da favola, le letture a bassa voce delle ore 17 a cura delle insegnanti volontarie Teresa e Marinella: appuntamento il 6, il 18, il 25 e il 27 ottobre. Per questo mese, letture da brivido dedicate ad Halloween!

Sabato 8 ottobre sempre per il ciclo Npl l’associazione Penelope proporrà alle ore 10.30 Che paura… crescere, con lettura del libro Gino, piccolo grande girino sul significato della crescita dei bambini insieme ai genitori. Confronto con i genitori e laboratorio creativo per i bambini.

Martedì 11 ottobre alle ore 17 primo dei due laboratori creativi dedicati ad Halloween a cura della Biblioteca Luzzati con attività manuali e la creazione di simpatici e spaventosi oggetti. Il secondo appuntamento sarà giovedì 20 ottobre. Il tradizionale laboratorio orticolo curato da Giovanni Ganora proporrà per ottobre Attrezzi e storie del passato, con la visita alla sede del Centro Doc Paolo Desana per scoprire gli arnesi utilizzati nelle colline del Monferrato nei decenni passati. Appuntamento per giovedì 13 ottobre alle ore 17.

Venerdì 21 ottobre alle ore 17, infine, il Collettivo Teatrale proporrà nuovamente E se sugli alberi crescessero scarpe?, racconti animati di storie che crescono sui rami e che basta staccarle, lucidarle e… attendere che svelino i loro segreti. Un’iniziativa del ciclo Nati per leggere con i raccontastorie già in programma nel mese di settembre ma rimandato.

Durante il mese di ottobre ci saranno anche una serie di appuntamenti dedicati alle scuole, come Favoleggiando, girovagando, con le ex insegnanti volontarie dell'Auser di Casale Monferrato per promuovere e incentivare la lettura, Libri in viaggio, con la consegna di un trolley di libri direttamente nelle sedi scolastiche, o Bas – Biblioteca A Spasso, con la consegna di libri di argomenti a tema per la didattica delle insegnanti.

La partecipazione a tutti gli incontri e attività è gratuita. I materiali necessari ai laboratori saranno forniti dalla biblioteca. Per aderire alle iniziative è obbligatoria la prenotazione all’indirizzo biblioluzzati@comune.casalemonferrato.al.it o ai numeri telefonici 0142-444302 / 444308 / 444297. Con il mese di ottobre la Biblioteca Luzzati cambierà orario e sarà aperta dal martedì al venerdì dalle 15 alle 18 e il sabato dalle 9 alle 12.