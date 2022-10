Accademia dello Sport, ottimi risultati nei Regionali e Provinciali 'Cadetti'

ALESSANDRIA - Sono state settimane ricche di soddisfazioni per i numerosi ragazzi e gli istruttori dell’Accademia dello Sport di Casale e dell’Atletica Valenza che in due weekend di gare - 17,18 e 24,25 settembre - hanno raccolto grandi risultati nelle gare valide per i campionati regionali e provinciali ‘Cadetti’, confermando la realtà di atletica leggera monferrina come un punto di riferimento nell’intera provincia.

Nella rassegna regionale di Volpiano, infatti, è stata Serena Giubilato a regalare un grande podio nei 1200 Siepi con il terzo posto assoluto, seguito poi da Riccardo Spalla che raccoglie un comunque ottimo nono posto: entrambi colgono un importante risultato come la top 10 del Piemonte.

Nell’ultimo fine settimana, invece, i campionati provinciali di Alessandria sono stati la cornice perfetta per l’ottima prestazione dei ragazzi casalesi e valenzani, capaci di raccogliere un totale di 6 podi: «Sono stati giorni ricchi di emozioni che per molti ragazzi hanno rappresentato l’esordio» racconta Maurizio Di Pietro, istruttore e tecnico.

I giovani atleti guidati, oltre che da Di Pietro, da Sergio Menegaldo, Sara Rapolla, Luca Ambrosino, Cecilia Paggio, Marcello Tinelli, Alice Dell’Oste e Matteo Bragato sono stati infatti capaci di conquistare due ori ancora con Serena Giubilato e Riccardo Spalla, che si sono quindi laureati campioni provinciali. Non da meno sono state Rachele Figliuolo e Gaia Rustico che si piazzano al secondo gradino del podio, così come Simone Poggio che porta a casa un prezioso bronzo.

Il cuore dello sport è la competizione e il raggiungimento di risultati ragionando in ottica futura: coniugare i due aspetti non è sempre facile, ma l’Accademia dello Sport, rappresentata da Maurizio di Pietro, Asd Motricità Baby rappresentata da Sergio Menegaldo, e Atletica Valenza rappresentata da Bicciato Paola puntano anche e soprattutto a diventare un vero e proprio faro per gli atleti di domani su tutto il territorio. Ecco perché, sempre la scorsa settimana, tecnici e istruttori hanno incontrato ragazzi, genitori, assessori allo Sport di Casale e Valenza - Luca Novelli e Luca Merlino - e i tanti decisivi sponsor per portare a termine l’unione delle tre società sportive dando vita a un’unica grande realtà che verrà chiamata AccademiAtletica.

Un progetto che potrebbe arrivare a contare fino a 200 iscritti, coprendo i territori di Casale, Valenza e Moncalvo, puntando a confermarsi come realtà di livello top ad Alessandria e in Piemonte: da questo punto di vista, la ‘spinta’ fondamentale potrebbe arrivare anche dall’inizio dei lavori (previsto per il 2023) della nuova pista d’atletica che sorgerà a Casale. A questo proposito, infatti, dal mese di settembre sono ripartiti i corsi che accolgono tutte le fasce di età dai più piccoli (2019-2018) fino ai più grandi (2003/2005/2005 ecc.). È possibile portare i bambini a provare a Valenza, a Casale e a Moncalvo. Per provare a Valenza contattare: Maurizio Di Pietro (3488750748), Paola Bicciato (3288413093). Per Casale e Moncalvo sempre Maurizio Di Pietro e Sergio Menegaldo (339743587).