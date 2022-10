Ad Altavilla si è chiuso il cartellone 2022 di Monfrà Jazz Fest

ALTAVILLA - L’arrivederci al 2023 di Monfrà Jazz Fest si è tenuto in una cornice tutta nuova, come una promessa di ripartenza già per la prossima edizione. L’ultimo concerto della rassegna si è svolto lo scorso fine settimana presso i sottotetti dell’azienda Mazzetti d’Altavilla, riaperti al pubblico completamente restaurati da poco. L’esibizione della Swinghera, la band che per un’ora e mezza di concerto ha animato il pubblico, è stata la prima in assoluto in questa location rinnovata.

Il gruppo è composto da Vittorio Castelli (sax, clarinetto, voce); Riccardo Vigorè (contrabbasso); Marco Volpe (batteria); Stefano Pennini (pianoforte). Nel loro repertorio tutto il jazz classico, ma soprattutto lo swing, dalla canzone d’autore alle composizioni originali di jazzmen quali Count Basie, Duke Ellington, Benny Goodman, Coleman Hawkins, Louis Armstrong e molti altri. Ma non solo musica ha allietato gli spettatori: anche i sapori del Monferrato, qui incarnati dagli spirits di Mazzetti d’Altavilla, sono stati protagonisti con una degustazione durante il concerto della Grappa 7.0 di vitigno Ruchè.