Domani al Balbo l’incontro sugli Imi, Internati Militari Italiani

CASALE - ‘Imi: storie nella storia’ è il titolo dell’incontro che si terrà domani mattina, giovedì 6 ottobre, all’Istituto Balbo di Casale. L’appuntamento è nell’aula magna del plesso Balbo - Palli alle 9 del mattino. Sarà un’occasione per approfondire il tema degli Imi (Internati Militari Italiani), ovvero quei 650mila giovani soldati deportati in Germania post armistizio del 1943 a seguito del loro rifiuto di collaborazione con il nazifascismo.

Aprirà l’evento Franco Degiovanni, monferrino figlio di Giuseppe. Racconterà in particolare la storia del padre, deportato a Monaco di Baviera. «I suoi racconti erano così forti, così vivi che mi sono rimasti scolpiti nella memoria» spiega Franco che tra materiale fotografico e storie raccontate per via orale (suo padre è mancato nel 1991 nda) è riuscito a ricostruire questa piccola parte di storia.

Ad occupare la maggior parte della mattinata sarà però la dottoressa Stefania Gavazza Zuber che si concentrerà proprio su ‘Gli Imi in Germania e in particolare a Monaco’. Chiuderà Andrea Desana, presidente dell’associazione Li riporteremo a casa in Monferrato’: il suo intervento sarà incentrato sul prossimo arrivo presso il cimitero urbano di Casale di ben sette salme di monferrini rimpatriati da Francoforte sul Meno e Amburgo. L’ingresso all’evento è ad accesso libero e aperto a tutti, studenti e non.