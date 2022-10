Il Casale torna con un pareggio dalla trasferta di Ligorna

LIGORNA - È un cinghiale ferito quello che si presenta all'appuntamento in riva al Bisagno per riscattare la sconfitta di Chieri, Sesia tiene fuori D'Ancora e Perez e lancia dal primo minuto Sparacello. il Ligorna di Roselli (ex giocatore di Inter, Samp, Taranto, Alessandria e Pescara tra le altre) vuole continuare il buon inizio di campionato sfruttando le insidie (per gli avversari) del piccolo e caratteristico campo di casa incastonato tra stress, strade e palazzi della grande Genova.

Il primo quarto d'ora scorre senza particolari emozioni, da registrare un pericolo creato dai liguri su un rilancio del portiere sul quale comunque Guerci esce sicuro; il Casale risponde con una conclusione di Mesina dai 20 metri che Atzori neutralizza senza problemi. Al 18' il primo vero pericolo, Simonetta commette fallo ai 25 metri, Donaggio batte la conseguente punizione obbligando Guerci ad una spettacolare deviazione all'incrocio dei pali. Al 36' poi Mesina fa gridare al gol quando dal limite si gira fulmineo e tira in diagonale lambendo il palo.

In apertura di ripresa Ligorna vicinissimo al vantaggio, contropiede dopo un minuto e Rossi evita il gol respingendo la palla proprio sulla linea; risponde il Casale al 4' con Giacchino che conclude centrale dai 16 metri. Il tempo restante scorre senza particolari emozioni, il gioco ristagna principalmente in mezzo al campo ma al minuto 78' Tassotti, nel tentativo di arginare Nouri, guadagna un rosso diretto dopo aver colpito volontariamente al volto l' avversario, in chiusura parapiglia nell'area ligure dopo che al 91' Simonetta viene atterrato in maniera perlomeno dubbia, ne fanno le spese Sparacello e Scannapieco che guadagnano il giallo. Finisce senza vincitori né vinti su un campo sul quale il Casale forse avrebbe dovuto sfruttare i rilanci dal fondo come i padroni di casa, poco calcio, parecchi calci ed uno 0-0 in attesa di ospitare al "Natal Palli" il lanciatissimo Vado dell'ex Didu.

Ligorna Casale 0-0

Ligorna: Atzori, Gualtieri, Scannapieco, Bacigalupo,Di Masi, Damonte, Silvestri, Cericola (44'st Mancini), Donaggio(18' st Brunozzi), Tassotti, Garbarino. All. Roselli

Casale: Guerci, Carbonieri (19 st'Perez), Rossi, Marchetti, Mesina, Rossini(41' st D'Ancora), Sparacello, Lacava (49 st'Florio), Nouri (41' st Intinacelli), Simonetta, Giacchino (27' stDiagne). All. Sesia

Ammoniti: Perez al 66' Rossini al 70' Atzori al 90' Sparacello e Scannapieco al 91'.

Espulsi: Tassotti al 33'st

Arbitro: Nuckchedy di Caltanissetta.