Oggi il Casale sfida il Ligorna. Quella partita alla vigilia di Natale...

Equipe 84 e Rokes si sfidano a colpi di "29 Settembre" ed "Eccola di nuovo" quando il Casale scende a Genova per affrontare il Ligorna, non sono più i viaggi al "Ferraris" degli anni 20 dove la bianca stella sfidava i mitici Grifoni rossoblù ma il fascino di quella maglia è lo stesso dei giorni in cui dentro ci sudava il Caliga!

La serie D edizione 1967/68 non vive certo al grido in voga "Peace & Love" e sui campi polverosi della Liguria così come su quelli morbidi e verdi (più o meno) del Piemonte volano gomitate e calci come moscerini nelle calde serate d'agosto, non farà da eccezione la sfida tra bisagnini e monferrini.

Le due squadre si incontrano alla vigilia di Natale, ma come accennato in precedenza le galanterie non trovano spazio in una gara già da dentro o fuori per i genovesi e che può aprire le porte del paradiso ai Nerostellati, il Ligorna infatti annaspa al penultimo posto in classifica davanti alla sola Imperia, mentre il Casale di mister Pedroni naviga alle spalle della capolista Pro Vercelli con vista e sogni di primato; ne esce pertanto una gara maschia per tre quarti dominata da un Casale sprecone che non riesce ad infrangere il muro difensivo eretto dai Biancoblù, Poirè e Maioni si divorano un paio d'occasioni a testa, Bruno autore d'una prestazione scialba fa infuriare Pedroni ed un centrocampo lento e compassato testimonia come per i neri non sia la giornata migliore; un arbitro superficiale e permissivo non può bastare come scusa per una squadra scesa in riva al Bisagno col chiaro intento di proseguire la marcia verso la serie C ed è così che i monferrini rientrano a casa pesti (Poirè accusa un pugno al volto e Maioni colpi alle gambe) e delusi, pronti a rifarsi nel recupero col fanalino Imperia ma incoscienti del fatto che per rivedere la serie C bisognerà aspettare l'estate del 1973, quando Equipe e Rokes saranno già tramontati...

LIGORNA V. - CASALE 0-0

Ligorna V.: Vigliarolo, Rainone, Fallani;

Baghino, Minervino, Orlandini; Menichelli, Ventura, Noceti, Bonanni, Magnani,

All. Mulas.

Casale: Tapella; Guardino, Giuggioli;Balzano, Fontana, Goberti Maioni, Tinazzi, Poiré, Rossi, Bruno. Allenatore: Pedroni Arbitro Pompili di Lecco.