Automobile in fiamme tra i caselli di Casale Nord e Sud

CASALE - Auto in fiamme oggi intorno alle 15 tra i caselli di Casale Nord e Sud, in direzione Gravellona Toce. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Casale, la Polizia Stradale e il personale della società autostrade. La circolazione non è mai stata compromessa. Non ci sono feriti.

In mattinata sempre i Vigili del Fuoco di Casale sono intervenuti in uno stabile di piazza Vittorio Veneto per soccorrere una persona rimasta bloccata all'interno di un'ascensore malfunzionante.