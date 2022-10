Domani c'è Casale Vado, nel 1985 una vittoria bella e inutile

CASALE - Domani, domenica 9 ottobre alle 15, il Casale ospita il Vado tra le mura amiche del Natal Palli. Ecco il racconto di come andò nel 1985.

È una gara per pochi aficionados quella che va in scena al "Palli" il 5 Maggio 1985 tra il Casale ed il Vado; i Neri hanno perso seguito (e speranze) tre settimane prima in quel di Cairo Montenotte, dove i padroni di casa hanno prevalso 2-1 aggiudicandosi il big match che avrebbe (quasi) sicuramente aperto le porte della C2.

Il contraccolpo psicologico costa al Casale altri due tonfi consecutivi, inaspettati e forse ancora peggio digeriti. Passano infatti Iris Borgoticino ed Orbassano sulla truppa di Vincenzi seppellendo definitivamente i sogni di gloria; quel 5 Maggio a Casale arriva un Vado disperatamente alla ricerca di punti salvezza, ma i Neri non ci sentono e si impongono con un secco 3-1.

È una serie D di livello quella degli anni 80, nel Casale militano giocatori del calibro di Biato, Minato, Segoni e Catroppa, nel Vado invece Sodini, Balboni e Benzi, gente di qualità insomma; in quella specifica gara un Casale determinato parte col piede sull'acceleratore ed al minuto 8 si trova già in vantaggio allorché De Fraia è lesto ed intelligente ad approfittare di un varco aperto da Caputo e ad insaccare alle spalle del portiere in uscita. Il primo tempo vive su fasi di gioco a centrocampo, il Vado accenna ad un reazione che non preoccupa ed i Neri amministrano senza difficoltà, si va negli spogliatoi sull' 1-0 e si rientra col raddoppio dei padroni di casa. Gemma resiste ad una carica in area, esce vittorioso da una mischia e serve Caputo il quale è rapace nell' insaccare il pallone; a quel punto il Vado è tramortito, i Neri spadroneggiano e fioccano applausi ed occasioni in serie, Segoni coglie un palo e Caputo cerca il bis dalla distanza in più d'un occasione, poi all' 88' è Sodini (un passato a Spezia in C1) che accorcia le distanze trasformando magistralmente una punizione dal limite; nemmeno il tempo di provare a pareggiare che i Neri chiudono il discorso, Segoni scappa in contropiede, viene atterrato in area da Giribaldi e realizza il conseguente rigore, 3-1 e tutti a casa.

In sede di commenti post gara si rileva un certo rammarico per un campionato oramai gettato alle ortiche ma che si poteva tranquillamente vincere, ci si rifarà la stagione successiva, ancora con Vincenzi alla guida il quale viene ufficialmente confermato quel giorno al pari di un paio di giocatori... proprio altri tempi!

Casale Monferrato, 5/5/1985

CASALE-VADO 3-1

CASALE: Biato, Perotti, Giorcelli, Scandroglio, Pedretti, Pela, Segoni, Caputo, De Fraia, Minato, Gemma (Dall’81’ Cos­so). 12: Pozzati, 13 Marello, 14 Piccinini, 15 Passera . All.:Vin­cenzi.

VADO: Albini, Pittino, Bossi (Dal 16’ Grippo), Doragrossa, Benzi, Giribaldi, Monte, Croci, Sodini, Lovetere, Balboni (Dal 74’ Tulli). 12 Ceresola, 13 Porotto, 14 Cannistrà. All: Comini.

ARBITRO: Zigliotto di Vicenza.

MARCATORI: De Fraia (C) all’8’, Caputo (C) al 44’, Sodini (V) all’88’, Segoni (C) su rigore al 90’.

NOTE: giornata fresca, terreno in buone condizioni; spettatori 200 circa di cui 150 paganti per un incasso di 789 mila lire.