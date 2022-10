Casale, la grana dei pagamenti in ritardo

CASALE - La classifica non preoccupa, l’arbitraggio fa discutere, perché tanti sono gli episodi che hanno penalizzato il Casale contro il Vado, tra rigori non dati e cartellini eccessivi. Ma il campionato del Casale, in questo momento, si gioca fuori campo, nelle stanze della società.

Nessun commento dei tesserati (a fine gara neppure la conferenza stampa), ma certo non deve essere facile per un allenatore gestire il gruppo quando il ritardo nei pagamenti aumenta.

Casale, pari all'ultimo respiro Contro Vado termina 1-1, Rossi salva la squadra di Sesia

Dopo una partenza ‘scoppiettante’ i problemi esterni sono aumentati: riguarderebbero pagamenti ritardati a giocatori, staff e addetti, continuamente posticipati.

