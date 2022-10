Diversi ma uguali. Poster dei piccoli artisti del museo San Giacomo di Lu

LU - Domenica scorsa, in occasione della Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, le sale del Museo San Giacomo di Lu sono state rallegrate dalle voci e dall’entusiasmo dei tanti piccoli visitatori che, accompagnati dai loro familiari, hanno trascorso una bella mattinata in compagnia a contatto diretto con le opere d’arte.

Prendendo spunto dal tema proposto "Diversi ma uguali", muniti di fogli di carta e matite colorate, i piccoli artisti si sono impegnati nel rappresentare se stessi, valorizzando le proprie “differenze”, così da creare il proprio “autoritratto”. Dall’unione di ogni disegno nascerà “il Grande Poster di Diversi ma Uguali” che da sabato 15 sarà esposto in museo per tutto il mese di ottobre.

I giovani partecipanti hanno inoltre ricevuto in omaggio il Quaderno di Geronimo Stilton (testimonial dell’iniziativa) ricco di giochi e riflessioni utili per avvicinare i piccoli al tema della “diversità” nel significato più ampio del termine, e per imparare a rispettare le proprie "unicità" avendo cura di sé stessi, degli altri e del nostro pianeta.

Il Museo sarà aperto come al solito ogni sabato pomeriggio, dalle 14.30 alle 18.00 e domenica mattina dalle 10.00 alle 12.30. Per informazioni: info@museosangiacomo.it, oppure 349.4203423.