Declassamento di Urologia. Riboldi tuona: «Pronto a gesti eclatanti»

CASALE - Il sindaco di Casale Federico Riboldi tuona alla notizia del declassamento del Reparto di Urologia dell'ospedale Santo Spirito di Casale: «È un fatto grave, che deve essere annullato nel minor tempo possibile! La notizia del signore novantacinquenne costretto a dover andare al nosocomio di Novi Ligure per cambiare un catetere mi ha lasciato sgomento. In questi anni Asl Al e Regione Piemonte hanno sempre dimostrato una particolare attenzione al nostro ospedale, quindi chiedo semplicemente al Direttore Generale e all’Assessore Regionale di dimostrare ancora un volta che Casale Monferrato è un centro importante per la sanità del territorio. Non possiamo accettare il passaggio dell’Urologia da Struttura Operativa Complessa a Struttura Operativa Semplice e se non riceverò assicurazioni su un impegno concreto e veloce, sono pronto anche a gesti eclatanti per difendere il nostro ospedale!».