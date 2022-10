Con l'aperitivo dei Lions raccolti 2000 euro per Santa Caterina

CASALE - Giovedì 6 ottobre scorso, nel corso dell'evento di beneficenza organizzato sugli spalti del Castello in favore di Santa Caterina, un aperitivo realizzato dal Lions Club Marchesi del Monferrato, sono stati raccolti 2000 euro a favore del restauro del capolavoro barocco di piazza Castello. Sono stati presentati gli interventi sul gigantesco patrimonio di affreschi contenuti nello “scrigno” di Santa Caterina. L’impegno economico per questo terzo lotto di lavori consecutivi, dopo il cantiere 2019-2021 su lanterna, cupole, tamburo e tetti, e quello 2021-2022 sulla facciata principale, ammonta a 400mila euro circa, di cui un terzo ancora da finanziare, per la copertura dei costi della finitura estetica e restauro pittorico degli affreschi, senza i quali si rischia di dover smontare la torre di ponteggio fermandosi alla fase conservativa.

Durante la serata Paolo Livraghi, segretario della Consulta alla Valorizzazione dei Beni Artistici dell’Alessandrino, ha confermato lo stanziamento di un contributo per il restauro di Santa Caterina.