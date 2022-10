Sabato al Balbo la presentazione del libro per l’80° dello scientifico

CASALE - ‘1941 - 2021. Una scuola tra passato e futuro’ è il titolo del nuovo libro realizzato dall’Istituto Balbo per celebrare gli 80 anni di attività del liceo scientifico Palli. I festeggiamenti si sono protratti per tutto l’anno, ma giungeranno al termine proprio questo sabato, 15 ottobre, nell’aula magna di via Galeotto del Carretto 1.

Verrà infatti presentato il volume che celebra l’impegno della scuola in tutti questi anni, alla presenza del corpo docenti e degli studenti. L’appuntamento è alle 10 e sarà possibile ritirarne anche una copia.