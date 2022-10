Settimana mondiale dell'allattamento: una nuova sala al Consultorio di Casale

CASALE - In occasione della Settimana mondiale per l'allattamento materno, lo scorso giovedì 6 ottobre è stata inaugurata al Consultorio Familiare del Distretto di Casale Monferrato di piazza San Domenico, una nuova sala per i corsi e le attività.

Al momento di convivialità, a cui hanno preso parte numerose mamme, hanno portato il proprio saluto Claudia Deagatone, responsabile dei Consultori dell'Asl-AL, e Daniela Sapio, Assessore alle Pari Opportunità, mentre le educatrici del nido di Oltreponte hanno creato un momento di 'immersione' nell'atmosfera del nido, leggendo una fiaba e cantando una canzoncina per le madri e i bimbi presenti.

La Settimana mondiale per l'allattamento materno quest'anno ha avuto come obiettivo il rafforzamento delle figure che costituiscono la 'catena calda' dell'allattamento: in quest'ottica, e per sottolineare l'importanza della collaborazione tra i diversi servizi, nei tre nidi comunali si svolgeranno incontri di formazione specifici sull'allattamento al seno. I nidi comunali di Casale Monferrato, inoltre, sono dotati di un protocollo specifico per la conservazione del latte materno e sono da sempre attenti a sostenere l'allattamento materno in un'ottica di promozione del benessere e della salute dei bambini.