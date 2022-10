Questo weekend al Palafiere di Casale con il torneo di Warhammer

CASALE - Questo fine settimana il Palafiere Riccardo Coppo di Casale sarà teatro di un grande torneo internazionale di uno dei più famosi board game del mondo. Si tratta di ‘Trials Age of Sigmar’, la variate più giocata oggi di Warhammer, ovvero il gioco da tavolo e miniature creato oltre 50 anni fa che vanta milioni di praticanti al mondo. Gli organizzatori sono l’associazione ludica di Crescentino I Vendemmiatori Implacabili e la società mON che inserisce la manifestazione sotto il proprio marchio di Casale Comics & Games.

L’appuntamento è sia sabato 15 che domenica 16 ottobre dalle 9 alle 18 con la più grande competizione a livello italiano di questo genere. Sarà un torneo a squadre da 4 giocatori e vedrà ben 30 squadre da tutto il Paese e non solo: sono attesi team da Milano, Roma, Torino, Udine, Reggio Emilia, Svizzera, Napoli e persino Malta. In palio, infatti, non ci sono solo premi e coppe, il torneo è uno dei due che permetteranno di selezionare la nazionale italiana impegnata nei prossimi Mondiali, in programma a fine maggio 2023 ad Amsterdam. Nazionale che sarà composta da otto componenti più un coach. Attualmente questa formazione comprende anche un monferrino: Manuele Venaruzzo, fondatore proprio dei Vendemmiatori Implacabili.