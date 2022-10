Camminare il Monferrato questa domenica arriva ad Alfiano Natta

ALFIANO NATTA - Con il percorso n. 737 ‘I colli pietrosi’ domenica 16 Ottobre ad Alfiano Natta continua la stagione autunnale di Camminare il Monferrato, nota rassegna di passeggiate promossa dalla Riserva Speciale del Sacro Monte di Crea, in collaborazione con l’Ecomuseo della Pietra da Cantoni e il Cai.

L’itinerario ha come punto di partenza piazza Vittorio Emanuele alle 15, momento preceduto dai saluti del sindaco Sabrina Zeglio. Dopo la partenza, si salirà attraversando il paese, dirigendosi prima verso la chiesa parrocchiale, quindi ancora verso il castello. A questo punto ci si immetterà sulla strada inghiaiata per raggiungere i resti nascosti della chiesa di Santo Spirito, posta sull’omonimo colle. Ancora boschi e poi radure, ed ecco una cava in disuso: quella di Cardona, da cui si tornerà poi al luogo di partenza. La durata è di circa 2 ore e 30 minuti.

Terminerà la giornata un pasto offerto dalla Pro Loco di Alfiano. I partecipanti saranno accompagnati da una guida professionale abilitata, Anna Maria Bruno. Solo in caso di mal tempo, per un’eventuale conferma, è possibile telefonare domenica mattina, fra le 11 e le 12 al 3397703151. Anche quest’anno verrà richiesto un contributo ad offerta libera come raccolta fondi per aiutare l’oratorio parrocchiale Don Luciano di Alfiano Natta nella gestione del doposcuola.