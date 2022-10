Domani ‘Quarta di Copertina’ arriva al Castello del Monferrato

CASALE - Ritorna domani ‘Quarta di copertina’, la rassegna letteraria casalese per far conoscere e scoprire scrittori e libri del panorama locale, regionale e nazionale.

L’appuntamento è alle 16 nel cortile del Castello del Monferrato con Stefano Fracchia che presenterà il suo libro ‘In armi e in spirito – L'incanto cavalleresco tra mito, storia e realtà’, edito da Edizioni della Goccia.

Nato a Casale Monferrato, Stefano Fracchia dal 1995 si occupa di ricostruzioni e rievocazioni storiche medievali, collaborando con enti privati e pubblici, in particolare con il settore della pubblica istruzione. È curatore di esposizioni e ambientazioni medievali in varie dimore storiche. Appassionato e studioso del periodo storico compreso tra l’XI e il XV secolo, le sue ricerche sono rivolte in particolare alla figura del Cavaliere feudale e alle vicende del Marchesato di Monferrato. Oltre a praticare e insegnare scherma antica, è fondatore dell’Ordine della Lancia.

La presentazione rientra tra le iniziative della mostra ‘I Marchesi di Monferrato di ferro vestiti’ allestita nel Torrione Sud Est del Castello del Monferrato fino al 23 ottobre e aperta il sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.