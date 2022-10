Domani il Casale impegnato nella trasferta di Gozzano

GOZZANO - Domani alle 15 allo stadio d'Albertas di Gozzano il Casale sarà impegnato in trasferta. Il precedente che propone oggi la nostra rubrica è di poco più di cinque anni fa.

Era il Casale della rinascita quello che si presentò a Gozzano a fine gennaio 2017, una squadra appena risalita in D dopo essere ripartita dalla Promozione e grazie alla competenza ed alla casalesità di staff e giocatori. Coppo, Turino (tra gli altri) nella dirigenza e Mazzucco, Marianini, Villanova ed altri ancora tra i calciatori; il tutto amalgamato dall'esperienza e dalla praticità di un tecnico come Ezio Rossi.

Si era appena riemersi dai mari tempestosi e poco chiari delle categorie inferiori e Gozzano era già un motivo d'orgoglio dopo essere stati costretti a girovagare per campi davvero di periferia; in quel 2017 parevano lontani i giorni in cui i giocatori potessero lamentare mancati pagamenti e i creditori bussare insistentemente alla porta, la gestione casereccia magari non dava addito a sogni di gloria ma garantiva sicurezza e tranquillità, ciò che oggi fondamentalmente manca.

Quel giorno di gennaio i Neri tennero testa ad un avversario tosto ed organizzato per il salto in serie C, al "D'Albertas" andò in scena una gara tutto sommato equilibrata nonostante tra le fila dei novaresi ci fossero giocatori quali Segato, Testardi, Lunardon e Aperi; il Casale si reggeva sulle giocate della promessa Duguet e su uno spogliatoio unito e compatto che esaltava le qualità difensive di Cintoi quanto le geometrie centrali di Rebollini e Garavelli.

Il Gozzano si rese pericoloso nella prima frazione con alcune giocate di Segato il quale colse anche un palo a Carlucci probabilmente battuto, i Nerostellati risposero con qualche incursione di Pavesi ma l'occasione più ghiotta l'ebbero a metà ripresa quando dalla distanza Mazzucco colse la traversa e sulla ribattuta della stessa nessuno riuscì ad indirizzare la sfera a rete.

Quando tutto pareva lasciar presagire un risultato ad occhiali, Gulin approfittava di una topica del portiere Carlucci il quale non tratteneva un tiro dalla distanza di Segato permettendo allo stesso Gulin di battere facilmente a rete. Il tempo restante era troppo poco per imbastire una qualsiasi reazione e così il Gozzano portò la gara al termine inanellando la quarta vittoria consecutiva che però non sarebbe servita ad arrivare tra i professionisti; a fine stagione infatti il girone venne vinto dal Cuneo ed il Gozzano risultò quarto (a meno sette dai vincitori), per il Casale di Rossi invece arrivò un nono posto davvero a basso costo a dimostrazione che con competenza e passione si possono ottenere risultatlusinghieri, ma la lezione (ad oggi) pare non essere stata imparata da chi ha in mano le sorti di un club che ha contribuito a dare lustro a tutto il calcio piemontese...



Gozzano-Casale 1-0

Gozzano (4-3-3): Gilli; Ficco, Carboni, Emiliano, Mastrilli; Segato, Guitto, Parisi (47'st Lenoci); Testardi, Aperi (23'st Gulin),Lunardon (39'st Mantovani). A disp.: Signorini, Mikhaylovskiy, Tordini, Gemelli, Selvaggio, Stefanov. All.: Gardano

Casale Fbc (4-2-3-1): Carlucci; Villanova, Marianini, Cintoi, Vanin; Rebolini (25'st Kerroumi), Mazzucco; Duguet (35'st Zaia), Birolo (43'st Principe), Garavelli; Pavesi. A disp.: Barbato, Priolo, Pallavidino, Martinetti, Dansu, Ibrahim. All.: Ezio Rossi.

Arbitro: Sicurello di Seregno.

Assistenti: Danese di Trapani e Barbata di Trapani.

Rete: 42'st Gulin (G).