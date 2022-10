Il Gatto nell'Antica Grecia domenica per sostenere NonSoloGatti

CASALE - Il Mummy Project, centro ricerche e sviluppo progetti culturali attivo dal 2008 su territorio nazionale ed estero presenta un evento, Il Gatto nell'Antica Grecia, domenica 16 ottobre per raccogliere fondi a sostegno dell’Associazione NonSoloGatti di Casale Monferrato, di cui è presidente Patrizia Portalupi. che con grande amore si prende cura dei gatti abbandonati.

L’evento benefico è stato ideato da Sabina Malgora dopo il successo del 16 novembre 2019 al Castello di Casale, con l’evento Gatti Divini, con 300 persone partecipanti. Una nuova occasione per aiutare NonSoloGatti, era prevista per il 2021 ma è stata annullata per Covid.

Tutto il ricavato sarà devoluto ai gatti dell’Associazione NonSoloGatti.

L'appuntamento è domenica dalle 15 alle 21 al Salone Tartara (all'interno del Mercato Pavia).

Il programma prevede alle 15 un laboratorio didattico-ludico-creativo per bimbe e bimbi, alle 18 un momento di conferenza, quindi alle 19.30 l'aperitivo.