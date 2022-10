La guida Bibenda premia due grappe della distilleria Magnoberta

CASALE - Anche quest'anno, l'orgoglio delle grappe, insieme al vino italiano, all'olio e ai ristoranti 'eccellenti', si mostra a tutti attraverso la spaziosa e variegata vetrina di Bibenda. E proprio sulla nuova guida, Bibenda assegna il prestigioso riconoscimento dei 5 Grappoli Grappa 2023 alla Distilleria Magnoberta per Emma Grappa del Piemonte di Barbera Riserva 2001 e per Grappa Morbida Barrique.

La premiazione ufficiale della distilleria monferrina avverrà sabato 3 dicembre all’Hotel Rome Cavalieri nella Capitale. Emma, Grappa del Piemonte di Barbera Riserva 2001: giallo paglierino, al naso esprime la freschezza tipica del vitigno con sentori di piccoli frutti rossi ammorbiditi da note di vaniglia dovute alla lunga permanenza in botte di Rovere. Sul palato inizia dolce per lasciare spazio al legno che resta sul lungo finale ammandorlato. Si caratterizza per una buona morbidezza.

Grappa Morbida Barrique, invece, è ottenuta dalla distillazione di tre tipici vitigni aromatici: Moscato, Malvasia e Brachetto. Dal colore giallo ambra molto intenso e limpido, questa Grappa nasce per esprimere la massima morbidezza del distillato. All’olfatto rivela aromi intensi, vivaci e dolci di vaniglia, rosa e cioccolato con un accenno di salvia e liquirizia. Al palato risulta delicata ed avvolgente, dal sapore vellutato e fruttato con retrogusto dolce tipico dei vitigni aromatici.