Le offerte di lavoro del centro per l'impiego di Casale

RIF 31701 IMPIEGATO TECNICO. Società di consulenza aziendale ricerca per l’area manutenzioni un profilo senior in possesso di consolidata esperienza pregressa, buona conoscenza teorico/pratica degli aspetti tecnici di area (impiantistica elettrica/idraulica/meccanica, normative di riferimento per le attività in ambito manutenzione immobili/impianti/attrezzature, ordinario e non), studi sempre di tipo tecnico. L’area è operante nella gestione, organizzazione e supervisione (anche in urgenza) di attività manutentive (ordinarie e non) nel settore socio sanitario e assistenziale su tutto il territorio nazionale. È richiesta disponibilità alla reperibilità telefonica e a trasferte periodiche o a necessità. È inoltre necessario il possesso di buone conoscenze informatiche oltre che tecniche, per parte di analisi documentale/contrattuale/preventivi e relazionali, oltre che di supervisione di processi e attività su strumentazione aziendale. Tempo indeterminato full time.

RIF: 31314 Azienda con sede a Cerrina cerca N. 1 CARPENTIERE EDILE ADDETTO POSA CASSERI E ARMATURE IN CALCESTRUZZO. Richiesta esperienza, pat.b, automunito, disponibilità a trasferte.

RIF: 31311 Azienda con sede a Cerrina cerca N. 1 ELETTRICISTA DI CANTIERE con esperienza, preferibilmente in possesso di attestato. Richiesta pat b, automunito, disponibilità a possibili trasferte. Contratto a tempo determinato full time.

RIF: 31299 Ferramenta con sede a Casale Monferrato cerca N. 1 TIROCINANTE ADDETTO AL MAGAZZINO, si richiedono capacità organizzative, precisione e predisposizione al contatto con il pubblico, inserimento in tirocinio, 6 mesi full time.

RIF: 31119 Azienda orafa con sede a Valenza cerca N. 1 ORAFO CON ESPERIENZA AL BANCO, UTILIZZO LASER. Richiesta pat. B, automunito. Contratto a tempo determinato di dodici mesi full time.

RIF: 31115 Azienda orafa con sede a Valenza cerca N. 2 INCASSATORI ESPERTI DI DIAMANTI E PIETRE PREZIOSE , conoscenza uso microscopio e principali tecniche di incassatura. Richiesta predisposizione al lavoro di squadra, pat. B, automuniti. Contratto a tempo indeterminato full time.

RIF: 31113 Azienda orafa con sede a Valenza CERCA N. 2 ORAFI CON OTTIMA ESPERIENZA AL BANCO. Automuniti, contratto a tempo indeterminato full time.

RIF: 31112 Azienda commerciale con sede a Casale CERCA N. 1 OPERAIO RIPARATORE ELETTRODOMESTICI CON MINIMA ESPERIENZA, pat. B, automunito. Iniziale tempo determinato full time e possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.

RIF: 31032 Azienda metalmeccanica con sede a Cerrina cerca N. 1 CARPENTIERE IN FERRO/SALDATORE A FILO CONTINUO, con esperienza nella mansione e pat. B. Contratto a tempo indeterminato full time.

RIF: 30839 Azienda con sede a Mombello cerca N. 1 APPRENDISTA IMPIEGATO TECNICO, addetto alla redazione di manuali d’uso di macchinari industriali, gestione ricambi e assistenza clienti, anche senza esperienza nella mansione. Richiesta età inferiore a 29 anni, diploma tecnico preferibilmente perito informatico, conoscenza intermedia lingua inglese, conoscenza pacchetto office, capacità relazionali e di lavoro in gruppo, disponibilità alla crescita professionale.

RIF: 30778 Azienda con sede a Valenza cerca N. 1 ADDETTO INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI E FOTOVOLTAICI, anche senza esperienza nella mansione. Richiesto diploma di elettrotecnico e minime conoscenze elettriche. Contratto a tempo determinato full time.

Rif. 30549 Azienda metalmeccanica in Valenza ricerca N. 1 ELETTRICISTA ADDETTO A BORDO MACCHINA. Preferibile esperienza nella mansione, patente B e automunito. Inserimento a tempo indeterminato.

Rif. 30484 Azienda di trasporti con sede a Palazzolo Vercellese cerca N. 3 AUTISTI DI BILICO E AUTOTRENO IN POSSESSO DI PATENTE C/E CON CQC per trasporto rifiuti. Contratto a tempo determinato di sei mesi full time.

RIF:30473 Azienda Metalmeccanica in Valenza ricerca N. 2 OPERAI ELETTROMECCANICI addetti alla manutenzione meccanica ed elettrica su macchinari industriali. Richiesta esperienza quinquennale, contratto a tempo determinato 1 mese con possibilità di proroga per 12 mesi. Richiesta patente B, automuniti.

RIF: 30448 Cooperativa sociale ricerca, per struttura per anziani in Valenza, N. 4 OPERATORI SOCIO SANITARI, in possesso di attestato di qualifica. Richiesta pat B, automuniti. Contratto a tempo indeterminato, full time, su turni.

RIF: 29155 Azienda con sede a Borgo San Martino cerca N. 1 APPRENDISTA OPERAIO/A ADDETTO COSTRUZIONE CAVI ELETTRICI, possibilmente con conoscenza basilare di schemi elettrici. Età compresa tra 18 e 29 anni. Pat B, automunito. Contratto di apprendistato full time.

RIF: 11668 Impresa edile ubicata in zona collinare, vicinanze Casale Monferrato, ricerca N. 1 DECORATORE EDILE ADDETTO TINTEGGIATURE INTERNE ED ESTERNE, CIVILI E INDUSTRIALI, RIVESTIMENTI TERMICI A CAPPOTTO. Inserimento iniziale in base alle esperienze pregresse del candidato con contratto a tempo determinato 3 mesi oppure in tirocinio 6 mesi.

RIF: 27889 Azienda metalmeccanica con sede nelle vicinanze di Casale Monferrato ricerca 4 APPRENDISTI MONTATORI da inserire nella produzione di nuclei magnetici per trasformatori elettrici.

RIF: 23793 Società di trasporti ricerca N.1 AUTISTA DI AUTOBUS in possesso di patente D con CQC per trasporto passeggeri di linea con servizio giornaliero. Se in possesso di patente ma senza esperienza, si prevede un percorso iniziale di formazione in azienda. Si offre un tempo indeterminato.