Al museo Civico di Casale tornano i percorsi didattici per le scuole

CASALE - Tornano le attività didattiche del museo Civico e Gipsoteca Bistolfi di Casale. Nel programma didattico 2022/2023 (disponibile alla pagina www.comune.casale-monferrato.al.it/museo-didattica) sono presenti ben venti itinerari tematici e dieci laboratori, che consentiranno ai ragazzi di imparare anche attraverso il fare, la sperimentazione e la realizzazione di disegni o piccoli manufatti relativi all’argomento scelto. La partecipazione al laboratorio, sempre comprensiva di visita frontale, prevede un’apposita tariffa, oltre al biglietto d’ingresso se dovuto.

Le attività didattiche sono gratuite per tutti gli studenti delle scuole dell’obbligo del territorio del Comune di Casale Monferrato. Per gli studenti degli altri Comuni o per i maggiori di sedici anni è previsto il pagamento del biglietto ridotto, mentre per gli insegnanti accompagnatori l’ingresso è sempre gratuito.

In particolare da segnalare il nuovo ‘Atelier nascosto’ dedicato alla ricca collezione Bistolfi acquisita in dono recentemente. Il laboratorio sarà strutturato come un percorso per guardare le opere scultoree come risultato di un lavoro impegnativo e di uno studio assiduo. I ragazzi potranno poi procedere alla realizzazione di un loro progetto di scultura, dal disegno al dipinto fino al modello, sperimentando le diverse fasi della creazione artistica. La didattica del Museo Civico, che coinvolge una classe per volta, si svolge sempre su prenotazione e negli orari di apertura: giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30 e il venerdì dalle 10.30 alle 13 e dalle 15 alle 18.30. Per informazioni o programmazione attività museo@comune.casale-monferrato.al.it oppure 0142 444309 / 444249.