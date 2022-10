Villanova: concerto per due organi in memoria di Giovanni Parissone

VILLANOVA - Oggi alle 17 nella chiesa parrocchiale di Villanova Monferrato si terrà un inedito appuntamento musicale: un concerto per due organi in ricordo del maestro Giovanni Parissone. La chiesa villanovese, è l’unica in Monferrato e in Diocesi a conservare due strumenti a canne: un grand’organo Lingiardi del 1881 sul portale di ingresso e un positivo Lajolo del 1840 a lato del presbiterio ‘in cornu epistulae’. Entrambi gli organi vengono stabilmente suonati nel corso delle liturgie, ma domenica saranno protagonisti anche di un concerto con musiche a due. Alle tastiere si alterneranno Manuele Barale e Mattia Rossi, ex allievi di Parissone, che proporranno un programma suonato sui due strumenti. I brani eseguiti saranno di Cavazzoni, Banchieri, Walther, Haendel, Feroci, Le Begue, Scarlatti e dello stesso Parissone.

Giovanni Parissone, nato a Villanova il 10 ottobre 1954, era diplomato in Organo e composizione organistica, Composizione polifonica vocale, Pianoforte, Clavicembalo, Composizione nei Conservatori di Alessandria e Milano, aveva conseguito anche il magistero e il dottorato in Canto gregoriano al Pontificio Istituto Ambrosiano di Musica Sacra. Pochi giorni prima della morte, aveva concluso la sua tesi per il diploma in Musica Sacra al Conservatorio di Novara che non riuscì a discutere. Era stato docente nei Conservatori di Lecce, Reggio Calabria, Genova, Alessandria, Milano e, da ultimo, Torino.