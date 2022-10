Salita sant'Anna: da mercoledì i lavori di messa in sicurezza

CASALE - Inizieranno mercoledì 19 ottobre i lavori di messa in sicurezza del fondo di un tratto di Salita Sant’Anna a Casale Monferrato. In particolare sarà interessata una parte della strada a partire da 800 metri dall’intersezione con strada Miglietta, in direzione del Comune di San Giorgio Monferrato.

Per poter effettuare i lavori, che inizieranno alle 8 e che si dovrebbero concludere in 60 giorni circa, saranno predisposte le seguenti modifiche alla viabilità:

divieto di transito in Salita Sant’Anna, a partire dal cantiere, per circa 150 metri lineari;

obbligo di svolta a sinistra, in strada Miglietta, per i veicoli provenienti dal centro cittadino;

obbligo di svolta a destra, in Salita Sant’Anna, per i veicoli provenienti da strada Miglietta;

obbligo di svolta a sinistra, in Salita Sant’Anna, per i veicoli provenienti da via Gusmano.

Durante tutto il periodo dei lavori sarà comunque garantita la circolazione da strada Miglietta al cantiere per consentire il raggiungimento delle abitazioni e dei fondi privati presenti nel tratto interessato.