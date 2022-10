'Dopo l'Unesco, agisco!': Treville premiato per i progetti di rinnovamento

TREVILLE - 'Dopo l’Unesco, Agisco!': il gioco che premia una cultura attiva 'del bello e del pulito' nel territorio Unesco del Monferrato e zone limitrofe, ha ancora visto Treville come protagonista. Il piccolo borgo monferrino, dopo la vittoria in ex aequo con Rosignano nel 2018, torna sul podio alla pari con Altavilla - totalizzando 23606 punti - dietro alla vincitrice Castelnuovo Belbo.

L'ennesimo grande risultato ottenuto dalla 'squadra Treville' è stato possibile grazie anche alla massiccia partecipazione dei 'villeggianti', dei trevillesi 'espatriati' e dei numerosi fans, capitanati come nel 2018 dal consigliere comunale e geologo Alfredo Frixa, incaricato dalla sindaca Nadia Degiovanni.

Il paese negli ultimi tre anni, nonostante i problemi legati al Covid e alla difficoltà di reperire manodopera specializzata, è riuscito a cambiare volto. Sono stati portati a termine numerosi progetti sia comunali che privati. Sono state ripavimentate le strade e le piazze del centro storico con blocchetti di luserna, sono state sostituite le vecchie lampadine con luci a led, sono stati aggiunti lampioni artistici per illuminare meglio alcuni angoli del paese e sono ristrutturate alcune facciate comunali e private, riportando a giorno, dove era possibile, la pietra da cantoni locale nascosta sotto il vecchio intonaco.

Anche il rifacimento del tetto della Parrocchiale di S.Ambrogio, visibile in lontananza per la sua maestosità e altezza, è stato reso possibile grazie ai finanziamenti Cei e della Fondazione Crt e alla raccolta nelle numerose offerte dai parrocchiani. Al Comune di Treville è stata anche assegnata dagli esperti la targa del primo posto per il settore 'Recupero e valorizzazione', per aver messo in luce i blocchi di pietra da cantoni ricoperti da intonaco della facciata del vecchio negozio storico di alimentari di via Roma.

Tra i migliori progetti privati del mese di settembre l'esperto Roberto Vaccà ha, infine, premiato 'La Sorellanza' della bibliotecaria trevillese Lorena Balbo (prima nei punteggi della squadra Treville e terza assoluta nella classifica generale 'Cittadini'), per il dipinto sui muri esterni della sua cascina, raffigurante due amiche al balcone (opera di Noemi Zani). Il progetto ha la seguente descrizione: «Ci sono tantissime piccole opportunità per sorprendere piacevolmente chi passa, e

rendere un borgo più interessante, più accattivante, più meritevole di essere visto. Al di là del tema della sorellanza, così pertinente e rilevante in questo specifico contesto, a mio avviso questo è un esempio virtuoso, uno spunto narrativo che si può facilmente sviluppare ovunque, nelle più diverse applicazioni creative».