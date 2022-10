Il primario: «Grandi energie per il rilancio della Pediatria di Casale»

CASALE - Il primario della pediatria dell'ospedale Santo Spirito di Casale dottor Marco Aicardi risponde alle dichiarazioni rilasciate a Il Piccolo dal dottor Antonello Santoro, presidente dell’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Alessandria.

Nella neonatologia di Casale? Solo medici a gettone! Un fenomeno complesso analizzato da Antonello Santoro, presidente dell’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Alessandria

«Se è evidente a tutti che il problema della carenza di medici è ormai divenuto un flagello per tutta la sanità a livello nazionale, quello che è meno evidente sono gli sforzi enormi che vengono fatti da amministratori e dirigenti medici per provare a risolvere questa gravissima crisi mantenendo attivi i servizi per i cittadini - dice Aicardi - Per quanto riguarda la neonatologia di Casale, anche di fronte alla cronica carenza di organico, il lavoro di ricerca e attrazione di personale non conosce sosta: negli ultimi mesi abbiamo attivato nuove convenzioni e sono stati disposti altri incarichi professionali con medici che prenderanno a breve servizio. Se il Ministero darà poi il suo parere favorevole in merito al riconoscimento dei titoli, potremo presto avvalerci del lavoro di alcuni medici formati all’estero che hanno espresso il loro interesse a lavorare nel nostro territorio. Inoltre proprio in questi giorni verrà indetto un nuovo concorso per Dirigenti Medici Pediatri: anche in questo caso i tempi della burocrazia non hanno aiutato dal momento che per pubblicare il concorso si è dovuto attendere il momento giusto dell'anno al fine di reclutare i neo-specialisti in coincidenza della conclusione del loro percorso formativo. La Direzione Sanitaria e tutto il personale si sta dedicando al rilancio della Struttura Complessa Pediatria di Casale, e il processo di accreditamento internazionale dell’Ospedale e del percorso nascite ne è un esempio: questo lavoro richiede tempo, ma è importante far sapere ai nostri assistiti che è in corso e che sono molte le persone che stanno dedicando le loro energie per garantire i migliori servizi ai cittadini di Casale».