Al Castello gli studenti delle medie incontrano le aziende locali

CASALE - Si terrà il prossimo 5 novembre, sabato, la prima edizione di 'Fai la mossa giusta', un salone dell'orientamento dedicato a studenti e famiglie in uscita dalla scuola media e finalizzato a diminuire il gap esistente con il mondo del lavoro sul territorio.

L'evento avrebbe dovuto svolgersi, nelle intenzioni dell'amministrazione comunale, lo scorso 15 gennaio ma era stato annullato per le restrizioni Covid, che avrebbero impedito la partecipazione delle scuole.

A promuovere la giornata, che comincerà alle 9.30 e proseguirà fino a tutto il pomeriggio, sono il Comune, la fondazione Aleramo e l'Agenzia Piemonte Lavoro e Obiettivo Orientamento della Regione Piemonte. Vi prendono parte aziende, associazioni di categoria, istituti professionali e istituti scolastici del territorio.

Sette sale del castello saranno a disposizione delle presentazioni a rotazione. Nel corso della giornata ci saranno anche approfondimenti, tavole rotonde, testimonianze. Chiuderà l'evento un apericena, offerto dal Galileo Ferraris di Trino e dal Ciofs Palomino di Casale.

«Le aziende hanno dimostrato una sensibilità non indifferente - ha presentato l'iniziativa il presidente del consiglio comunale Fiorenzo Pivetta, che ha anche la delega al lavoro - L'evento serve per sapere cosa si produce sul territorio e cosa si dovrebbe studiare per farne parte. C'è un fior fiore di aziende che meritano di essere conosciute».