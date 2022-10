Omicidio Martinelli, almeno altre due le persone coinvolte nel pestaggio

CASALE - Emergono ulteriori dettagli sul mortale pestaggio di Cristian Martinelli, che ha perso la vita a seguito delle botte subite venerdì scorso in stazione a Casale Monferrato.

Resta in carcere a Vercelli Nicolae Capstrimb, il 20enne moldavo indagato quale presunto autore dell’omicidio di Cristian Martinelli. Ieri si è celebrata l'udienza di convalida del fermo. Il giudice Valeria Rey non lo ha convalidato ma ha comunque disposto l’applicazione, nei confronti del giovane, della custodia cautelare in carcere.

Morte di Cristian Martinelli:

"Omicidio preterintenzionale" Il fermo del moldavo non è stato convalidato dal gip, ma il giovane resta in carcere

Le indagini coordinate dal procuratore Anna Caffarena e condotte dal Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Alessandria proseguono a ritmo serrato, anche in attesa dell'esito dell'autopsia, prevista nei prossimi giorni. Sono almeno altre due le persone sospettate di aver partecipato al brutale pestaggio, tra di loro una donna.