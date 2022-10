Casale: posticipata l’accensione del riscaldamento a sabato 29 ottobre

CASALE - L’ordinanza è di questa mattina: a Casale i termosifoni potranno essere accesi solo da sabato 29 ottobre.

L’inizio del periodo di accessione degli impianti termici era già stato posticipato di una settimana, da sabato 15 a sabato 22 ottobre, ma con la notizia di oggi i tempi saranno ancora più allungati. In linea con il piano nazionale di contenimento dei consumi di gas, la decisione deriva da una valutazione della previsione climatica dei prossimi giorni che ha registrato temperature superiori alla media stagionale. L’ordinanza non sarà applicata agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura, alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici, alle scuole materne e agli asili nido.