Giuseppe Ricci è il pontesturese dell'anno

PONTESTURA - Sarà assegnato domenica alle 15.30 al teatro Verdi di Pontestura all’Ingegner Giuseppe Ricci, direttore generale Energy Evolution dell’Eni e presidente di Confindustria Energia, il premio ‘Pontesturese dell’anno’ 2022.

Il riconoscimento dell’associazione di volontariato pontesturese ecologia e arte (Apea) ha l’obiettivo di far emergere le figure che all’interno della comunità si siano distinte in vari campi per impegno e risultati raggiunti e che abbiano così contribuito ad aumentare il prestigio del paese. Ricci, 63 anni, ritorna frequentemente a Pontestura per visitare parenti e vecchi amici. Il padre, Ermanno, fu anche sindaco. Nell’occasione si terrà una tavola rotonda a cui prenderanno parte importanti personalità nel campo della transizione energetica. Ingresso libero sino all’esaurimento dei posti disponibili (335 1322321).