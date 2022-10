Torna a Murisengo la festa per il tartufo bianco del Monferrato

MURISENGO - È ufficialmente iniziata ieri, domenica 23 ottobre, la stagione 2022 del Tartufo Bianco nel Monferrato a Murisengo che andrà avanti fino al prossimo 18 dicembre. Nell’ambito della celebrazione del Tuber Magnatum Pico saranno tantissimi gli appuntamenti che animeranno il borgo monferrino, per tutti i nove weekend e in particolare domenica 13 e domenica 20 novembre, con il ritorno della 55esima edizione della Fiera Nazionale del Tartufo Trifola d’Or.

La 55esima edizione della Fiera del Tartufo Trifola d’Or

L’appuntamento è in piazza della Vittoria, in via Umberto I, in piazza Lavazza, in piazza IV Novembre e in piazza Boario. Il programma per le due giornate di fiera è intenso, di seguito tutti gli orari.

Dalle 8 alle 18: esposizione e vendita di tartufi con trifolau e commercianti, in prevalenza locali; presenza del Centro Nazionale Studi del Tartufo di Alba per la verifica della conformità/idoneità di tutti i tartufi posti in esposizione e vendita; Mercato Contadino di Campagna Amica Coldiretti; prodotti a km0 TargatoMurisengo; prodotti a marchio Eccellenza Artigiana Piemontese e tante altre categorie merceologiche, tutte, rigorosamente selezionate.

Alle 10: Banda Musicale La Bersagliera; e solo domenica 13 novembre arrivo Vagoni Storici Fondazione FS alla Stazione di Montiglio Monferrato-Murisengo e trasferimento turisti in Fiera.

Dalle 10 alle 14: Corner Break Caffè Lavazza omaggio per i visitatori.

Dalle 11: Pasto del Trifolau a cura della Proloco di Villamiroglio (piazza Lavazza e piazza IV Novembre) * proposta sul sito www.fieradeltartufo.net.

Dalle 11.30: premiazioni migliori esemplari di Tuber Magnatum Pico e Tartufi Neri in piazza della Vittoria (premi in denaro consultabili su www.fieradeltartufo.net).

Per tutto il giorno inoltre ci sarà una navetta gratuita dalla valle al cuore della fiera, attivo l’infopoint a cura di Monferrato Tourist e degli studenti del Corso di Turismo del Leardi di Casale, un banco d’assaggio vini del Consorzio Colline del Monferrato Casalese in collaborazione con Onav Asti, un corner produttori a km0, la mostra pittorica ‘Sapori della terra’ e solo per domenica 20 novembre il laboratorio per bambini ‘Il Mondo delle Api’. Nel pomeriggio di entrambi i giorni atteso anche un corso sulle proprietà del tartufo a cura del Centro Nazionale Studi del Tartufo di Alba. Sarà infine inaugurata la nuova tartufaia didattica ‘Tabui’ in località San Pietro ai piedi dell’omonima Torre Romanica.

Gli eventi della Stagione del Tartufo Bianco

Durante i nove weekend di stagione invece, tutti i sabati e le domeniche sarà possibile acquistare, direttamente dal cercatore, il Tuber Magnatum Pico o tartufi neri appena raccolti. Appuntamento presso l’Angolo del Trifolau allestito in piazza Boario dalle 10 alle 12.30 e dalle 14 alle 16. A due passi, presso il Temporary Store TargatoMurisengo di via Asti 2, i produttori di Murisengo saranno presenti con la loro variegata proposta di vino, agroalimentari e trasformati artigianali a km0, quali: vini, mieli, zafferano, nocciole, formaggi caprini, salumi, ortofrutta, pasta fresca, confetture, torte di nocciole, pasta fresca, dolci, trasformati, salse, conserveria, fiori e tessuti. Dalle 10 alle 17.

Per gli amanti della natura non mancheranno gli appuntamenti Outdoor-Truffle, con: Nordic Walking e camminata libera nei luoghi del tartufo con tappe enogastronomiche (a cura di Cammini DiVini 339 4188277); E-bike tour con aperitivo in cantina e, facoltativa, la conviviale (Asd I Cinghiali; possibilità di noleggio e-bile 331 3640752); escursioni guidate di Camminare il Monferrato (348 2211219). Il programma completo su www.fieradeltartufo.net.