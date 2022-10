Un convegno per celebrare la casalese Rossana Ombres

CASALE - 'Alla ricerca di Rossana Ombres. Tracce, Indizi e Immagini di Casale Monferrato' è il titolo del convegno in programma per le 18 di venerdì 28 ottobre al Salone Vitoli del Museo Civico.

Grazie alla collaborazione tra Comune e Jessy Simonini, dottorando in Studi linguistici e letterari presso l’Università di Udine, sarà l’occasione per scoprire e approfondire la figura di Rossana Ombres, scrittrice, giornalista e poetessa, nonché autrice di grande importanza del nostro Novecento e cittadina illustre di Casale Monferrato.

A parlarne saranno, oltre allo stesso Jessy Simonini, Beatrice Manetti, docente dell'Università di Torino, Andrea Breda Minello, poeta e studioso di autorialità femminile, e Dionigi Roggero, giornalista e storico di Casale Monferrato.

Rossana Ombres (fonte Wikipedia)

Nata a Torino nel 1931, visse la sua infanzia a Casale Monferrato, luogo originario dei genitori e prediletto anche nella sua poesia. Si laureò a Torino, ma nell'età adulta visse a lungo a Roma, per poi morire, il 9 agosto 2009 all'età di 78 anni, a Livorno, città di un suo bisnonno.

Fu anche giornalista e critico letterario de "La Stampa". Forte fu sempre in lei l'amore delle origini, per cui era orgogliosa anche delle ascendenze calabresi ed ebraiche. Si distinse per la visione realistica, l'impegno sperimentale e la grande attenzione verso il mondo femminile. È tradotta in molte lingue. Ha conseguito alcuni premi letterari: il Premio Viareggio 1974 di Poesia, il Premio Sila 1971, il Premio Selezione Campiello 1980 e il Premio Grinzane Cavour 1994.