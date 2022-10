Casale: politici e professionisti uniti nel no alla chiusura della conservatoria

CASALE – Amministratori, esponenti della maggioranza e della minoranza, avvocati, notai, commercialisti ed esperti contabili presenti questa mattina in via Liutprando per protestare e manifestare contro il trasferimento della ‘Conservatoria’, la Sede dei Servizi di Pubblicità Immobiliare ad Alessandria, un provvedimento che diventerà operativo da lunedì.

Hanno preso la parola il sindaco Federico Riboldi, gli avvocati Gianni Conti (per l’Avvocatura Casalese), Danilo Cerrato (per l’ordine di Vercelli) ed Emanuele Capra (anche vicesindaco), il notaio Roberto Milano (anche consigliere Pd), il commercialista Tiziano Allera (anche consigliere della Lega), il geometra Giovanni Spinoglio (per l’ordine cittadino) e il consigliere Pd Fabio Lavagno.

L’auspicio è di un passo indietro rispetto a un ‘semplice’ «Provvedimento amministrativo» come da definizione di Capra. Il primo cittadino ha invocato un rinvio a futura discussione e il coinvolgimento dei parlamentari per la presentazione di apposite interrogazioni.