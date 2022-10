Domenica Halloween è tra lungo Po e imbarcadero

CASALE - A Casale Halloween si festeggia domenica in riva al fiume. Al mattino e pomeriggio è in programma C’era una volta… un Po di dolcetti, un Po di scherzetti, a cura di Botteghe Storiche e Confesercenti.

Su tutto viale Lungo Po Gramsci ci saranno: il mercatino agricolo, artigiano, artistico ed enogastronomico; un’area ristoro attrezzata; un concerto di arpa celtica (dalle 15.30) con la musicista Patrizia Borromeo; uno spettacolo teatrale (dalle 17) con il Collettivo teatrale e i laboratori a tema halloween, per i bambini. Inoltre, si potranno fare giri in calesse con lo staff del Melo Ranch e le gite sui barcè con gli Amici del Po, che hanno annunciato la presenza dell'inquietante 'Strega del Po', lontana parente della più nota Dea del Po, mascotte di Galleggia non Galleggia.

In caso di maltempo, la manifestazione sarà ospitata sotto i portici del Mercato Pavia.

Pipistrelli dipinti... in mostra

Da lunedì scorso è invece visitabile alla sede del Parco del Po, poco distante, la mostra 'Il Pipistrello nell’Arte', a cura di Cecilia Prete. In esposizione, circa 100 opere realizzate dalle allieve del corso di pittura dedicato agli adulti, del Cpia 'Maestro A. Manzi', aventi per soggetto il solo mammifero volatile, tanto caro agli artisti di tutti i tempi, specie quelli cinesi e giapponesi.

La mostra rimarrà aperta sino all’11 novembre in orario 9-18 da lunedì a venerdì con apertura straordinaria domenica 30 ottobre per l’evento “C’era una volta… un PO di dolcetti, un PO di scherzetti”.