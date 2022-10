Le offerte di lavoro del centro per l'impiego di Casale

CASALE - Ecco le offerte di lavoro selezionate dal Centro per l'Impiego di Casale di via Magnocavallo, 13 - Telefono 0142 452394. Per altre candidature: www.iolavoro.org.

RIF: 32176 Azienda con sede a Casale cerca N. 1 IMPIEGATO CONTABILE, addetto scritture, fatturazione, attiva e passiva, gestione banche, pagamenti, Iva, F24, cespiti, preparazione documentazione per bilancio. Richiesta esperienza nella mansione, conoscenza pacchetto office. Contratto a tempo indeterminato full time.

RIF: 32104 Offerta riservata agli iscritti al collocamento mirato art. 1 L. 68/99. Azienda nei pressi di Casale Monferrato cerca n. 1 TIROCINANTE OPERAIO ADDETTO AL SUPPORTO DELLA PRODUZIONE. Tirocinio della durata di 6 mesi, 40 ore settimanali. Indennità di partecipazione di euro 600 mensili. Capacità di sollevamento pesi fino a 10 Kg.

RIF:32103 Azienda orafa con sede a Valenza cerca, per sostituzione maternità, 1 IMPIEGATO ADDETTO INSERIMENTO ORDINI, FATTURAZIONE, GESTIONE MAGAZZINO E FORNITORI. Richiesta minima esperienza nella mansione, conoscenza pacchetto Office e programma Metodo. Contratto a tempo determinato di 12 mesi full time.

RIF: 19374 bar edicola tabacchi ubicato in strada di grande passaggio nelle vicinanze di Casale Monferrato, ricerca 1 BARISTA, CAMERIERE/A, ADDETTO/A ALLA VENDITA MONOPOLI DI STATO da inserire con iniziale contratto di apprendistato o tempo determinato. Indispensabile patente di guida e automuniti, discreta conoscenza della lingua inglese. Si richiede motivazione ad apprendere, predisposizione e interesse per la mansione, flessibilità di orario.

RIF. 32079 Offerta riservata agli iscritti al collocamento mirato art. 1 L. 68/99. Azienda in Casale Monferrato ricerca 1 MAGAZZINIERE da inserire con contratto di apprendistato o a tempo determinato 7 mesi. Il lavoratore si occuperà di carico e scarico merci e riordino negli scaffali. Preferibile esperienza nel settore e possesso del patentino carrello elevatore.

RIF 32072 Offerta riservata agli iscritti al collocamento mirato art. 1 L. 68/99 Supermercato nei pressi di Casale Monferrato ricerca un ADDETTO ALLE PULIZIE a tempo determinato mesi 8 part time 21 ore settimanali con orario articolato prevalentemente in prima mattina (dalle 06.00). La risorsa si occuperà delle attività di pulizia, pressatura cartoni e riordino carrelli. Preferibilmente automunito.

RIF 31995 Azienda con sede a Mombello cerca N. 1 PROJECT MANAGER , publisher, editor per gestione progetti di traduzione desktop publishing, assistenza al marketing e alle vendite. Richiesta esperienza nella mansione, ottima conoscenza lingua Inglese. Gradita conoscenza Francese e Tedesco. Conoscenza Ms Office e sw di editing, pat. B, automunito. Contratto a tempo indeterminato full time.

RIF 31861 Laboratorio tessile di confezionamento abiti in Casale Monferrato cerca N. 2 OPERATORI MACCHINA DA CUCIRE LINEARE / TAGLIACUCI. Richiesta conoscenza e esperienza minima nell’utilizzo di macchine da cucire. Previsto inserimento con contratto di apprendistato o tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.

RIF 31701 IMPIEGATO TECNICO. Società di consulenza aziendale ricerca per l’area manutenzioni un profilo senior in possesso di consolidata esperienza pregressa, buona conoscenza teorico/pratica degli aspetti tecnici di area (impiantistica elettrica/idraulica/meccanica, normative di riferimento per le attività in ambito manutenzione immobili/impianti/attrezzature, ordinario e non), studi sempre di tipo tecnico. L’area è operante nella gestione, organizzazione e supervisione (anche in urgenza) di attività manutentive (ordinarie e non) nel settore socio sanitario e assistenziale su tutto il territorio nazionale. È richiesta disponibilità alla reperibilità telefonica e a trasferte periodiche o a necessità. È inoltre necessario il possesso di buone conoscenze informatiche oltre che tecniche, per parte di analisi documentale/contrattuale/preventivi e relazionali, oltre che di supervisione di processi e attività su strumentazione aziendale. Tempo indeterminato full time.

RIF: 31314 Azienda con sede a Cerrina cerca N. 1 CARPENTIERE EDILE ADDETTO POSA CASSERI E ARMATURE IN CALCESTRUZZO. Richiesta esperienza, pat.b, automunito, disponibilità a trasferte.

RIF: 31311 Azienda con sede a Cerrina cerca N. 1 ELETTRICISTA DI CANTIERE con esperienza, preferibilmente in possesso di attestato. Richiesta pat b, automunito, disponibilità a possibili trasferte. Contratto a tempo determinato full time.

RIF: 31299 Ferramenta con sede a Casale Monferrato cerca N. 1 TIROCINANTE ADDETTO AL MAGAZZINO, si richiedono capacità organizzative, precisione e predisposizione al contatto con il pubblico, inserimento in tirocinio, 6 mesi full time.

RIF: 31119 Azienda orafa con sede a Valenza cerca N. 1 ORAFO CON ESPERIENZA AL BANCO, UTILIZZO LASER. Richiesta pat. B, automunito. Contratto a tempo determinato di dodici mesi full time.

RIF: 31115 Azienda orafa con sede a Valenza cerca N. 2 INCASSATORI ESPERTI DI DIAMANTI E PIETRE PREZIOSE , conoscenza uso microscopio e principali tecniche di incassatura. Richiesta predisposizione al lavoro di squadra, pat. B, automuniti. Contratto a tempo indeterminato full time.

RIF: 31113 Azienda orafa con sede a Valenza CERCA N. 2 ORAFI CON OTTIMA ESPERIENZA AL BANCO. Automuniti, contratto a tempo indeterminato full time.

RIF: 31112 Azienda commerciale con sede a Casale CERCA N. 1 OPERAIO RIPARATORE ELETTRODOMESTICI CON MINIMA ESPERIENZA, pat. B, automunito. Iniziale tempo determinato full time e possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.

RIF: 31032 Azienda metalmeccanica con sede a Cerrina cerca N. 1 CARPENTIERE IN FERRO/SALDATORE A FILO CONTINUO, con esperienza nella mansione e pat. B. Contratto a tempo indeterminato full time.

RIF: 30778 Azienda con sede a Valenza cerca N. 1 ADDETTO INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI E FOTOVOLTAICI, anche senza esperienza nella mansione. Richiesto diploma di elettrotecnico e minime conoscenze elettriche. Contratto a tempo determinato full time.

Rif. 30549 Azienda metalmeccanica in Valenza ricerca N. 1 ELETTRICISTA ADDETTO A BORDO MACCHINA. Preferibile esperienza nella mansione, patente B e automunito. Inserimento a tempo indeterminato.

RIF:30473 Azienda Metalmeccanica in Valenza ricerca N. 2 OPERAI ELETTROMECCANICI addetti alla manutenzione meccanica ed elettrica su macchinari industriali. Richiesta esperienza quinquennale, contratto a tempo determinato 1 mese con possibilità di proroga per 12 mesi. Richiesta patente B, automuniti.

RIF: 23793 Società di trasporti ricerca N.1 AUTISTA DI AUTOBUS in possesso di patente D con CQC per trasporto passeggeri di linea con servizio giornaliero. Se in possesso di patente ma senza esperienza, si prevede un percorso iniziale di formazione in azienda. Si offre un tempo indeterminato.