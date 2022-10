CASALE MONFERRATO - Col trattore stradale ha urtato un ragazzino che stava viaggiando su un monopattino elettrico, e si è allontanato senza prestare soccorso.

Il mezzo pesante era guidato da un 19enne che è stato rintracciato poi dai Carabinieri grazie alle indagini supportate anche dalle immagini delle telecamere: per lui è scattata la denuncia per omissione di soccorso. Non è escluso che, proprio per le dimensione del trattore, il ragazzo non si sia accorto del 14enne che stava percorrendo la zona di viale Marchino col monopattino.

L’urto è stato violento: l’adolescente ha riportato la frattura della clavicola e altre lesioni, fortunatamente non è in pericolo di vita.