I bambini della primaria di Balzola alla scoperta del riso locale

BALZOLA - Continua il viaggio degli alunni della scuola primaria De Amicis di Balzola alla scoperta del mondo dei risicoltori. Martedì 25 ottobre è stata la volta dell’azienda agricola di Giovanni Buffa insieme al figlio Daniele. I bambini hanno potuto osservare la varie fasi di trasformazione del riso: la sbramatura del risone, la sbiancatura, il riciclo dei chicchi meno bianchi o rotti (venduti per fare mangimi), la pesatura, l’insacchettamento, la messa sottovuoto e l’etichettatura delle confezioni.

Infine, dopo un’abbondante colazione, alunni e insegnanti hanno ricevuto in omaggio il prodotto finito dell’azienda e pasticcini a base di farina di riso. Al momento dei saluti un nuovo appuntamento è già stato fissato: in primavera i bambini torneranno per assistere al momento della semina.