Le donne di Andos remano con la Canottieri contro il cancro al seno

CASALE - La sezione canottaggio della Canottieri Casale rema insieme al comitato Andos utilizzando lo sport sia come strumento per migliorare la salute ma anche per socializzare.

Nasce sotto questo auspicio duplice l’ambizioso progetto “Rowing Woman Win”, ovvero “le donne che praticano canottaggio, vincono!” e infatti la pratica remiera è da anni considerata un beneficio nel trattamento di diverse patologie: si tratta di un’attività aerobica sportiva, con una particolare efficacia nel prevenire la problematica del linfedema, complicanza che colpisce spesso le donne operate al seno. Il canottaggio è visto non solo come disciplina sportiva ma come attività legata al benessere, amplificato dal contatto con la natura; la pratica all’aria aperta e la filosofia dell’andare in barca in gruppo hanno un ruolo positivo nel recupero funzionale e nel percorso di cura.

Il progetto nasce dalla collaborazione di diversi specialisti (oncologi, fisiatri e cardiologi) e si propone di valutare l’impatto di questa attività sportiva sull’efficacia delle cure. Questa nuova attività si aggiunge alle terapie integrate che vengono proposte nell’Oncologia dell'Ospedale di Casale Monferrato.