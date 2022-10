Mercoledì scorso a Conzano la comunità salesiana don Bosco di Torino

CONZANO - Mercoledì 26 ottobre la comunità salesiana dell'Istituto internazionale don Bosco di Torino ha voluto ripercorrere la passeggiata autunnale che don Bosco fece con i suoi ragazzi nel 1862 proprio in Monferrato. Seguendo i passi del loro fondatore, 55 salesiani e 3 suore missionarie di Maria Ausiliatrice hanno fatto così tappa a Conzano, per una merenda a metà strada nel tragitto da Vignale a Lu. Sono stati accolti dal sindaco Emanuele Demaria e da don Dario, accompagnati da una scelta di torte realizzate da una cittadina.

La comunità salesiana si occupa in modo particolare della formazione dei futuri sacerdoti, che vengono da circa venti nazioni diverse per seguire il proprio percorso vocazionale. Per questo la passeggiata non è stata solo un momento di svago, ma anche un modo per toccare con mano la pedagogia di don Bosco, le sue scelte educative, e, al tempo stesso, ammirare i paesaggi del Monferrato.