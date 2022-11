Al Balbo l’incontro con Andrea Romussi, ambasciatore in Burkina Faso

CASALE - Si è svolto questa mattina al Balbo l’incontro con Andrea Romussi, ambasciatore italiano in Burkina Faso. Il diplomatico ed ex allievo dell’Istituto ha tenuto un incontro con gli alunni per affrontare numerosi temi d’attualità. Tra questi con i ragazzi si è parlato di Covid e cooperazione, ma anche di crisi climatica, migrazioni e molto altro. L’evento si è svolto presso l’aula magna del plesso Balbo-Palli, al termine Romussi ha visitato anche la scuola media Andrea Trevigi.