'Mio padre era ebreo', domenica a Casale il volume di Pier Franco Irico

CASALE - Pier Franco Irico, storico trinese e presidente della locale sezione dell’Anpi, è un personaggio decisamente di casa nei locali attorno alla Sinagoga di Casale Monferrato. Le sue numerose ricerche relative alla fiorente comunità ebraica che ha popolato per lungo tempo proprio Trino, hanno fornito una importante ricostruzione del passato di questo attivo comune del vercellese, già sede della corte dei Paleologi e importante centro commerciale e culturale del Monferrato.

Domenica 6 novembre alle 16 nel polo culturale ebraico di Casale, in Vicolo Salomone Olper, si presenta un nuovo volume curato dal ricercatore: My father was a jew (Mio padre era ebreo). Il libro racconta la vita del medico trinese Adriano Muggia, licenziato dall'ospedale Santo Spirito di Casale nel 1938 in quanto ebreo. Muggia intuendo la gravità della situazione decide di emigrare in Australia, dove ricostruisce la sua vita lontano dagli orrori della Shoah e dalle persecuzioni nazi-fasciste. Finita la guerra, nel 1946, rientra in Italia e ritorna alla sua occupazione in ospedale. Morirà nel 1979 sentendosi sempre un miracolato per essere scampato al massacro. È sepolto nel cimitero ebraico di Trino. Irico parlerà di questo nuovo lavoro con Patrizia Ferrarotti, consigliere comunale di Trino.

L’ingresso è libero, per informazioni: 0142 71807 www.casalebraica.org.