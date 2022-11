Per il ponte dei Santi quasi in 500 in viaggio con Stat

CASALE - Nel lungo ponte dei Santi il Gruppo Stat ha movimentato quasi 500 persone per l'Europa. Un 'boom' di viaggi turistici favorito certamente dal clima mite.

In crociera per il Mediterraneo, in Catalogna, in Giordania, a Napoli, in Etruria e a Ferrara, a Triora e Parigi. Tante le opportunità colte per una breve vacanza. «Una concentrazione che infonde fiducia nel fatto che si possa e si voglia viaggiare anche di fronte a un panorama economico che sembra non esaltante – spiega Paolo Pia, ceo del Gruppo Stat – oggi però anche la capacità del Gruppo di fare rete tra aziende e servizi permette di costruire offerte di qualità che riescono ad andare incontro a tutte le esigenze. I dati 2022 sono incoraggianti e ci spingono a preparare per il 2023 un catalogo di viaggi organizzati ancora più ampio ed essere ottimisti sul prossimo futuro».