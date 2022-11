Si presenta a Casale la graphic novel - diario di Benito Mussolini

CASALE - Le pagine scritte da Benito Mussolini al fronte durante la prima guerra mondiale riportate in forma di gaphic novel, di fumetto. Il libro del dittatore 'La mia guerra - diario dal fronte' verrà presentato giovedì 10 novembre alle 21 a Casale. A organizzare la serata, in piazza Castello (civico 11) è Monferrato non Conforme, realtà dell'estrema destra locale.

La serata sarà introdotta dal responsabile Ivan Barretta. Parteciperà come ospite d'onore Federico Goglio, curatore della pubblicazione, edita nel 2018 da Ferrogallico.