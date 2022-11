Al Castello la mostra fotografica contro la violenza sulle donne

CASALE - Una mostra per ricordare la data del 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. L'interessante iniziativa, in collaborazione con l'associazione Afa, Associazione Fotografica Alessandrina, è stata promossa dall’Assessorato e dalla Consulta alle Pari Opportunità di Casale Monferrato.

Si terrà presso il salone Marescalchi del Castello dal 5 novembre all'11 dicembre 2022 con inaugurazione sabato 5 novembre alle ore 17.00 in presenza dell'assessore Daniela Sapio e della presidente della Consulta, Rosella Debernardis.

Il progetto Il filo rosso, che vede impegnati 11 fotografi dell'associazione alessandrina sul tema della violenza contro la donna, è un progetto fotografico volto alla sensibilizzazione alla lotta contro le violenze sulle donne sia fisiche che psicologiche e a molte situazioni di discriminazione nei loro confronti.

Nel percorso espositivo, composto da una serie di immagini molto suggestive, verranno rappresentati non tanto il disagio o il trauma della violenza ma soprattutto la reazione e lo sprone ad un atteggiamento propositivo da opporre ad essa.

Il colore rosso, come dal titolo, sarà il filo conduttore che legherà le immagini tra loro e il rimando alla situazione di violenza, in un allestimento che ha saputo ben veicolare quelli che sono ormai riconosciuti come i suoi simboli. Dalle scarpe rosse alle panchine, il tutto allestito con grande intensità.

«Ogni anno il 25 di novembre si spera di non dover più parlare di violenza, ma la realtà ci presenta sempre situazioni dove la violenza non si esprime solo con l’aggressione fisica, ma include vessazioni psicologiche, ricatti economici, minacce e persecuzioni che poi sfociano spesso nel femminicidio. Il percorso per spezzare ogni forma di sopraffazione, di imposizione e di abuso è ancora lungo, ma insieme possiamo però riflettere, discuterne e soprattutto agire», spiega l’assessore alle Pari Opportunità Daniela Sapio.

Sul tema, insieme alla mostra fotografica, si svolgeranno ulteriori iniziative a cura dell’assessorato alle Pari Opportunità che sono in via di definizione.