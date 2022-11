Con Legambiente i bambini 'puliscono il mondo' per le vie di Terruggia

TERRUGGIA - I bambini della scuola primaria di Terruggia anche quest’anno hanno aderito all’iniziativa promossa da Legambiente 'Puliamo il mondo'. Accompagnati dalle loro insegnanti hanno percorso le vie del paese per ripulirle dai rifiuti e, al termine, hanno realizzato dei cartelloni con slogan a sfondo ambientale per sensibilizzare ulteriormente la cittadinanza e i turisti al rispetto per il territorio.

Sono state infine anche avanzate delle richieste dal consiglio comunale dei ragazzi 'pro ambiente' come la sistemazione della stradina che parte da piazza Vittorio Emanuele III e attraversando il parco di Villa Poggio porta all’Aula Verde dove i bambini svolgono lezione all’aperto. Prossimamente il sentiero verrà anche illuminato.