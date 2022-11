La celebrazione dei Caduti e delle Forze Armate a Ponzano e Salabue

PONZANO - Sabato 5 novembre celebrazione della Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate a Ponzano e Salabue. Dopo la messa in suffragio dei caduti di tutte le guerre celebrata da Don Benjamin, in corteo ci si è diretti al campo della Rimembranza dedicato al Milite Ignoto dove dopo l'alza bandiera e gli onori ai Caduti con deposizione di corona, il sindaco Paolo Lavagno ha tenuto il discorso incentrato sul bisogno primario della pace in questo periodo di guerre sempre più vicine.

L'orazione ufficiale è stata tenuta da Gian Luigi Ravera, presidente della sezione Alpini di Casale, che ha riportato alla memoria dei presenti i sentimenti forti di apprtenenza alla patria con un deciso richiamo alle giovani generazioni assenti e distaccate da questi momenti: «È compito nostro far diventare il IV novembre perno centrale della vita civica se vogliamo che la pace trionfi».

Al termine il corteo si è recato al monumento ai Caduti nella frazione di Salabue per rendere gli onori e deporre la corona d'alloro. «Un grazie alla Sezione Alpini di Casale presente con vessillo e ai Gruppi di Ponzano e Mombello presenti con i gagliardetti» le parole di Lavagno.